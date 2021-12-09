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Попова раскрыла количество госпитализированных после возвращения из ЮАР россиян

Глава Роспотребнадзора Анна Попова: 28 вернувшихся из ЮАР россиян госпитализированы

Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

После возвращения из Южно-Африканской Республики госпитализировали 28 россиян с коронавирусом или подозрением на него. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее слова приводят «Известия».

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1 декабря

«28 человек уже из статуса пассажиров получили статус пациентов. Они госпитализированы, часть — на основании клинических проявлений, часть — на основании ПЦР-результатов», — сказала она в ходе II Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

По ее данным, только у двоих пациентов выявили омикрон, еще у четверых обнаружили дельта-штамм. Попова отметила, что сейчас в обсерваторах с подозрением на COVID-19 находятся 177 человек, которые вернулись из стран, считающихся опасными из-за омикрон-штамма.

Ранее Анна Попова рассказала об опасности омикрон-штамма. По ее словам, пока нет достоверной информации о том, что омикрон-штамм менее опасен, чем другие.

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Никита Абрамов
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