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Попова рассказала об опасности омикрон-штамма

Глава Роспотребнадзора Попова: достоверных данных о меньшей опасности омикрона пока нет

Фото: Александр Патрин / РИА Новости

На данный момент нет достоверной информации о том, что омикрон-штамм менее опасен, чем другие. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее слова приводит Telegram-канал «РЕН ТВ | Новости».

«Мне очень хочется так думать, но пока абсолютно достоверных данных, которые подтвердили бы любую из этих гипотез, у нас нет», — заявила она в ходе II Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что решение о возможной адаптации российской вакцины «Спутник V» под омикрон-штамм коронавируса появится через две недели.

Он отметил, что решение будет основываться на проведении тестов по выделению самого вируса.

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Никита Абрамов
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