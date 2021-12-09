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В МЧС высказались о местонахождении тела последнего погибшего на «Листвяжной»

МЧС: местонахождение тела одного шахтера остается неизвестным после аварии на «Листвяжной»

Фото: Виль Равилов / Коммерсантъ

Местонахождение тела одного шахтера, погибшего при аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, остается неизвестным. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве отметили, что горноспасатели военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) МЧС проводят повторное обследование горных выработок шахты «Листвяжная». «Неизвестным остается местонахождение одного погибшего шахтера», — добавили в пресс-службе.

Все работы спасатели проводят в гидрокостюмах. Ведется откачка воды и мониторинг состояния атмосферы. Задействованы три отделения спасателей, поиск тел ведется круглосуточно.

О начале повторных поисков тела последнего погибшего шахтера на шахте «Листвяжная» стало изветно 8 декабря. Горноспасатели начали повторно изучать аварийный участок. Спасатели восстанавливают вентиляционные сооружения и системы аэрогазового контроля в шахте.

Взрыв метана в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел утром 25 ноября. В результате погиб 51 человек, среди них пять горноспасателей, которые отправились на поиски шахтеров. Одному из спасателей Александру Заковряшину, которого посчитали погибшим, удалось покинуть шахту — он вышел к спасателям сам на следующий день после ЧП.

Глава региона Сергей Цивилев отметил, что в больницах Кемеровской области остаются двое пострадавших, один из них в состоянии средней степени тяжести. 95 россиян лечатся амбулаторно, еще 9 сняты с амбулаторного лечения.

Марина Совина
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