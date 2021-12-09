Десятки верблюдов выгнали с конкурса красоты из-за ботокса

Власти Саудовской Аравии применили беспрецедентно суровые меры к участникам конкурса красоты среди верблюдов и дисквалифицировали 40 животных, которым сделали инъекции ботокса и применили другие вмешательства, чтобы сделать животных более привлекательными. Об этом сообщает Aljazeera.

В рамках популярного в Саудовской Аравии фестиваля верблюдов Короля Абдулазиза, который проходит в декабре, в числе прочих мероприятий проходит конкурс красоты среди верблюдов. Размер приза составляет 66 миллионов долларов (4,8 миллиарда рублей). Инъекции ботокса, подтяжки морды и другие косметические процедуры с целью сделать верблюдов красивее категорически запрещены. Организаторы определяют победителя, основываясь на форме головы, шеи, горбов и осанке верблюдов.

В этом году власти обнаружили, что десятки заводчиков скорректировали форму губ и носов верблюдов, применяли гормоны для усиления грудной мускулатуры и вкалывали в головы и губы верблюдов ботокс, чтобы увеличить их. Кроме того, они увеличивали отдельные части тел животных при помощи резиновых повязок и использовали филлеры, чтобы скорректировать вид морды.

Судьи конкурса использовали специальные продвинутые технологии, чтобы определить, подвергались ли животные вмешательству. В результате они выгнали с соревнований 40 животных. Организаторы конкурса заявили, что наложат жесткие штрафы на манипуляторов, которые пытались обманом победить в конкурсе.

Помимо конкурса красоты в рамках фестиваля проводятся верблюжьи скачки, торги и другие мероприятия.

Ранее сообщалось, что двенадцать верблюдов лишились права на участие в конкурсе красоты, который проходил в 2018 году на фестивале в Саудовской Аравии. Владельцы дисквалифицированных животных также использовали инъекции ботокса, чтобы сделать своих подопечных более привлекательными.