Путину доложили о цепочке знавших о пытках в российских колониях силовиков

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева на заседании президентского Совета по правам человека (СПЧ) доложила главе государства Владимиру Путину о том, что ряд силовиков знали о пытках в российских колониях. Его трансляция доступна на YouTube-канале ТАСС.

«Слова заключенного или задержанного не стоят ничего. Ноль. На рассказы о пытках в той же саратовской ОТБ никто не реагировал до получения видеосвидетельств. Даже когда все документировалось и дела возбуждались, обычно они заканчивались ничем», — завила она.

По ее словам, до суда дело доходило лишь в единичных случаях. При этом на скамье подсудимых оказывались только исполнители, которые получали условные сроки.

«Должна быть наказана вся цепочка: пытавшие, давшие на то указание и прикрывавшие. То есть все, включая начальника следственного органа, руководитель ИВС, СИЗО или колонии, прокурора, и согласившийся с отказом в возбуждении уголовного дела следователь», — считает Меркачева.

10 ноября правозащитный проект Gulagu.net опубликовал новые кадры с пытками и издевательствами над заключенными в областной туберкулезной больнице № 1 (ОТБ-1) ФСИН, которая находится в Саратовской области. По их информации, изнасилования и пытки заключенных совершали другие осужденные, которые якобы действовали по заданию сотрудников ФСИН и силовых структур.

5 октября в сети появилось первое видео с изнасилованиями заключенных в больнице УФСИН России по Саратовской области. Правозащитник Владимир Осечкин утверждал, что записи были сняты сотрудниками ФСИН России на служебные видеорегистраторы.