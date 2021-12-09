В США одобрили законопроект о санкциях против нарушающих права уйгуров в Китае

В Конгрессе США одобрили законопроект о предотвращении принудительного труда уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР. Об этом сообщает C-SPAN.

Согласно законопроекту, США намерены ввести ограничения на импорт товаров из СУАР, а также наложить санкции на физических и юридических лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушение прав человека в СУАР. Пока неизвестно, когда законопроект поступит на подпись президенту страны и одобрит ли он его.

В начале марта аналитический центр Newlines Institute заявил, что китайские власти нарушили каждый из запретов Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Происходящее с мусульманами-уйгурами и другими мусульманскими меньшинствами в Синцзьянь-Уйгурском регионе Китая можно считать истреблением.

13 октября Корреспондент агентства Associated Press (AP), посетивший регион, рассказал, что китайское правительство начало постепенно сворачивать репрессивную политику против уйгуров. Пекин перешел к превращению Синьцзяна в «экзотическое туристическое направление». Из городов провинции исчезла колючая проволока, опутывавшая официальные здания, а школьники перестали ходить в военизированной форме.

Однако нет никаких оснований полагать, что Китай прекратил силовое давление на уйгуров. 6 октября бывший детектив полиции КНР, бежавший в Европу, рассказал, как китайские власти пытают заключенных уйгуров-мусульман, пытаясь добыть признательные показания. По словам полицейского, задержанных избивают, пытают электричеством и подвергают групповому изнасилованию, чтобы те брали на себя вину за терроризм.