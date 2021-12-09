Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Подсчитана стоимость арестованного имущества российских коррупционеров

Краснов: стоимость арестованного имущества коррупционеров впервые превысила 53 млрд рублей
Игорь Краснов

Игорь Краснов. Фото: Совет Федерации / Global Look Press

В России стоимость арестованного и изъятого имущества впервые за последние годы превысила сумму ущерба. Об этом РИА Новости рассказал генеральный прокурор Игорь Краснов.

«Впервые за последние годы стоимость арестованного и изъятого имущества по уголовным делам, по которым следственными органами приняты процессуальные решения, за девять месяцев этого года (53,8 миллиарда рублей) превысила размер установленного ущерба (53,2 миллиарда)», — сказал Краснов. Он объяснил это тем, что арест имущества предполагается не только для ущерба, но и для обеспечения исполнения наказания, в частности, в виде штрафа.

В целом же, сумма, которую через суды взыскали с российских коррупционеров, выросла с начала года в шесть раз — до 727 миллионов рублей, подчеркнул он. Кроме того, по подсчетам Генпрокуратуры, добровольно возмещено еще 15 миллиардов рублей.

Материалы по теме:
Дело «Спецстройсервиса». В чьих руках следствие?
Дело «Спецстройсервиса».В чьих руках следствие?
1 декабря
«Это невиданное преступление» Как офицеры КГБ, МВД и Советской армии совершили самое дерзкое ограбление в истории СССР
«Это невиданное преступление»Как офицеры КГБ, МВД и Советской армии совершили самое дерзкое ограбление в истории СССР
13 ноября

Краснов также добавил, что вопросы полноты взыскания преступно нажитого имущества в бюджет неизменно остаются в зоне повышенного внимания Генпрокуратуры.

Ранее начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко рассказал, что в России в 2021 году выявили более 2,5 тысячи фактов получения взяток, общая сумма превысила один миллиард рублей. Он отметил, что из них 768 взяток — в крупном или особо крупном размере, либо причинивших крупный ущерб.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В РФПИ заявили о высокой защите от смерти привитых «Спутником V»
В России захотели ужесточить наказания за задержки рейсов
Платье с декольте 23-летней дочери Майкла Джексона на премии обругали в сети
Названы основные симптомы омикрон-штамма
Россияне назвали ужасным памятник Владимиру Высоцкому в центре Москвы
Подсчитана стоимость арестованного имущества российских коррупционеров
Трое амурских тигрят вышли на дорогу без матери в российском регионе
Житель Подмосковья выставил на продажу метеорит за сотни миллионов рублей
В России выявили тысячи взяток на один миллиард рублей
На Украине завили о готовности пойти на уступки России при одном условии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter