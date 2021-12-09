В России выявили тысячи взяток на один миллиард рублей

В России в 2021 году выявили более 2,5 тысячи фактов получения взяток, общая сумма превысила один миллиард рублей. Об этом рассказал в интервью ТАСС начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

Он отметил, что из них 768 взяток — в крупном или особо крупном размере, либо причинивших крупный ущерб.

«Общая сумма полученных взяток по выявленным преступлениям данной категории составила более 1,1 миллиарда рублей», —сказал он. Курносенко добавил, что сотрудники МВД пресекли почти 2,4 тысячи фактов дачи взятки на общую сумму более 685 миллионов рублей, 407 из них в крупном или особо крупном размере. Общая сумма последних составила порядка 607 миллионов рублей.

Начальник ГУЭБиПК подчеркнул, что взяточничество является опасным для страны явлением. По его словам, вопрос о среднем размере взятки является некорректным, так как один чиновник может получить 10 тысяч рублей, а другой — более одного миллиона рублей. «Все зависит от должности, вида так называемых услуг, цен заключаемых контрактов, сумм распределяемых бюджетных средств и многих других факторов», — пояснил он.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов предложил ограничить применение к мелким коррупционерам судебного штрафа, который освобождает их от наказания и не влечет судимости. По его словам, замена реальных наказаний на штрафы не влечет для коррупционеров судимости, что дает возможность таким гражданам претендовать на должности государственной и муниципальной службы.

