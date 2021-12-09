Юрист оценил идею генпрокурора России о сроках вместо штрафов для коррупционеров

Доктор юридических наук, завкафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ Леонид Головко оценил предложение Генпрокуратуры ограничить применение к мелким коррупционерам судебного штрафа. Он рассказал РИА Новости, что инициативу нужно поддержать.

Он назвал профанацией уголовного закона ситуацию, при которой коррупционеров оставляют почти безнаказанными, и они не имеют судимости.

«Я не думаю, что коррупция — это те преступления, за которые возможно такого рода гибкое отношение. Это серьезное нарушение государственного порядка, с которым мы боремся, и если оно установлено, есть признаки преступления, то такие дела надо доводить до суда и приговора. Жесткого или мягкого — зависит от уже обстоятельств дела», — сказал Головко.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов предложил ограничить применение к мелким коррупционерам судебного штрафа, который освобождает их от наказания и не влечет судимости. По его словам, замена реальных наказаний на штрафы не влечет для коррупционеров судимости, что дает возможность таким гражданам претендовать на должности государственной и муниципальной службы.