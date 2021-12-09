Дело экс-губернатора Пензенской области связали с контрактами против COVID-19

Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и бизнесмен Борис Шпигель стали фигурантами уголовного дела в связи с госконтрактами на борьбу против коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщает ТАСС.

По данным агентства, Шпигель и его подельники передали через посредников губернатору взятки в виде элитной иномарки и наручных часов Breguet стоимостью пять миллионов рублей за обеспечение конкурентных преимуществ в проведении аукциона по оказанию медицинских услуг, среди которых значилась борьба с COVID-19 на территории региона.

2 декабря сообщалось, что следователи убрали из дела экс-губернатора эпизод с получением взятки в виде автомобиля Mercedes-Benz V 250d. Вместо этого в материалах появился эпизод с «поездками из Москвы в Санкт-Петербург и обратно с водителем». При этом следователи заменили модель машины на Mercedes-Benz S 350d 4Matic.

По версии следствия, Белозерцев помимо взятки в виде дорогих часов и автомобиля получил 20 миллионов рублей наличными. Незаконное вознаграждение ему передавали Шпигель, его жена и директор ОАО «Фармация» Колосков через посредников, Маркова и Федотова.

Бывший губернатор признался, что получил 20 миллионов рублей от бизнесмена Шпигеля, однако заявил, что эти деньги предназначались для проведения избирательной кампании.