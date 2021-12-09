Российский врач описал способность коронавируса прятаться в жировых клетках

Коронавирус может эффективно прятаться от иммунной системы и мутировать в жировых клетках. При этом чем больше у человека жировых отложений, тем опаснее это для организма. Такие данные в своей публикации в Facebook озвучил руководитель лабораторных проектов ГМК МЕДМА, председатель комитета Федерации лабораторной медицины Александр Соловьев.

«Чем больше жировой ткани, тем больший резервуар вируса может длительное время сохраняться в организме. При этом вирус не просто сохраняется, но и способен меняться и активно взаимодействует с иммунной системой, с одной стороны, успешно скрываясь от нее в жировой ткани, а с другой стороны — искажая иммунную реакцию и поддерживая воспаление», — заявил он.

По словам специалиста, это свойство жировых клеток может стать ответом на вопрос о более тяжелых формах коронавируса у людей с избыточным весом. Причем речь не столько об острой фазе заболевания, сколько об осложнениях в период восстановления у таких больных.

«Нужно бороться с избыточным весом», — резюмировал Соловьев.

Ранее биолог Георгий Базыкин опубликовал результаты исследования, согласно которому 90 процентов случаев заражения дельта-штаммом коронавируса в России связаны всего с одним больным.