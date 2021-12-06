Один человек стал возможной причиной 90 процентов случаев дельта-штамма в России

Всего один человек мог стать возможной причиной 90 процентов случаев заражения дельта-штаммом в России. Таким результатом исследования на своей странице в Facebook поделился биолог Георгий Базыкин.

По его словам, источник почти всех случаев заражения вирусом, произошедших в нашей стране весной или летом, связан с вариантом вируса AY.122.

«Почему распространился именно AY.122? У нас нет оснований считать, что он чем-то отличается от другой дельты по своим свойствам. По-видимому, дело в эффекте основателя», — заявил он.

При этом биолог отмечает, что в нашу страну завозились и другие варианты вируса, однако такого распространения они не получили. Он предполагает, что это может быть связано с «эффектом основателя», то есть данный AY.122 просто смог раньше других занять свободную нишу.

«В марте-апреле завозы дельты еще были немногочисленными, и лишь одному из привезенных вариантов “повезло” сильно размножиться. Позже новые варианты дельты завозились, конечно, снова и снова. Но они распространялись уже на фоне преобладающей дельты и не имели по сравнению с ней конкурентного преимущества», — заявил специалист.

Специалисты считают, что дельта-штамм может быть полностью вытеснен новым штаммом омикрон уже в течение полугода. При этом специалисты предполагают, что если будет доказана более низкая патогенность омикрона, то это может означать окончание пандемии.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» вирусолог Александр Чепурнов предположил, что антитела переболевших дельта-штаммом могут осложнять течение болезни при заражении омикроном.