Вирусолог допустил наличие у омикрона пугавшего с начала пандемии свойства

Омикрон-штамм может быть опасен для уже переболевших COVID-19 людей, что может означать наличие у нового варианта инфекции свойства, пугавшего ученых с самого начала пандемии — антителозависимого усиления инфекции. Об этом свидетельствуют данные опубликованного учеными из ЮАР исследования, заявил руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в разговоре с «Лентой.ру».

Если верить этому тексту, то уже переболевшие коронавирусом заражаются новым штаммом чаще, чем те, кто вообще не болел [COVID-19]. Это может говорить о том, что есть некие механизмы, создающие дополнительные возможности для входа вируса в организм. Это напоминает то, чего боялись с самого начала — феномен, который называется антителозависимое усиление инфекции. Александр Чепурнов профессор вирусологии

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Чепурнов допустил, что если это свойство омикрон-штамма подтвердится исследованиями, то для эффективной борьбы с ним могут понадобиться новые виды вакцин, построенные по другому принципу. «Если новый вариант вируса окажется таким, который лучше реагирует на сенсибилизированный организм, то есть тот, который уже познакомился с коронавирусом в том или ином варианте, хоть вакцинации, хоть переболевания», — считает он.

При этом вирусолог отметил, что исследователи из ЮАР не предоставили никаких данных о том, как омикрон-штамм взаимодействует с уже существующими вакцинами. «Похоже на то, что какой-то очередной очень серьезный сюрприз преподносит нам этот высокоизмененный коронавирус», — сказал он.

Ученый также отметил, что пока мало данных о том как протекает заболевание у заразившихся омикрон-штаммом. В частности, почти никаких данных нет о том, что люди с антителами после перенесенного COVID-19 болеют тяжелее, чем в первый раз.

«Пока что я бы сказал, что тут больше вопросов, чем какой-то содержательной информации, но то, что есть в этой статье, довольно неприятно», — резюмировал Чепурнов.

Выходом является необходимость усиления научных исследований, чтобы понимать научные механизмы и понимать, к чему все движется. Александр Чепурнов профессор вирусологии

Ставить под сомнение эффективность вакцин против нового штамма пока рано

Со скепсисом к выводам публикации ученых из ЮАР отнесся и научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев. По его мнению, исследование не отображает полной картины противодействия иммунитета вирусу.

«Пока на то, что омикрон обходит иммунитет заболевших не похоже, потому что они определяли это только по нейтрализующим антителам, а у переболевших людей все несколько сложнее — там есть клеточный иммунитет, цитоплазматические клетки. Пока что я бы не стал доверять этим публикациям», — заявил он в разговоре с «Лентой.ру».

Эта публикация — результат лабораторных исследований, в ней эмпирических данных. И относиться к ним стоит соответственно. Виталий Зверев микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова

Сомнения в действенности вакцин против омикрона Зверев также назвал преждевременными. При этом он признал, что мутации вируса постепенно будут снижать эффективность существующих препаратов, но омикрон пока «не настолько изменился, чтобы вакцины не работали».

Ранее Минздрав ЮАР опубликовал исследование, согласно которому пациенты, ранее уже переболевшие COVID-19 в любой форме, имеют более высокие шансы заразиться омикрон-штаммом. И если они перенесут коронавирус легко, то непривитым может грозить госпитализация, уточнил министр здравоохранения страны Джо Паахл.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко, в свою очередь, заявил, что в России пока не выявлено случаев заражения новым штаммом коронавируса. Он заверил, что ведомство мониторит всех прибывающих из стран, где зафиксированы вспышки вируса.

При этом ученые считают, что омикрон-штамм уже может быть занесен в Россию, а на то, чтобы он вытеснил дельта-штамм и занял доминирующее положение, может уйти примерно полгода.