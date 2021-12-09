Раскрыто обвинение в хищении в 35 миллионов рублей российской судьей

В Следственном комитете России раскрыли суть обвинения, предъявленного бывшей исполняющей обязанности председателя Белореченского райсуда Кубани Ирине Дадаш, арестованной по делу о хищении 35 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По данным СКР, в 2019 году двое работников филиала Адыгейского госуниверситета в городе Белореченск стали фигурантами дела о получении взяток. Дадаш предложила их родственникам помочь с закрытием дела за 35 миллионов рублей, хотя не имела такой возможности. Деньги были переданы судье в подмосковных Люберцах.

Дадаш вменяется хищение денежных средств путем мошенничества.

Она была арестована 10 сентября Ленинским районным судом Ростова-на-Дону.