Главу российского суда арестовали по подозрению в хищении 36 миллионов рублей

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал бывшего председателя Белореченского районного суда Краснодарского края Ирину Дадаш по подозрению в особо крупном мошенничестве. Об этом «Интерфаксу» сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Согласно решению суда, мера пресечения избрана до 26 октября.

Как следует из материалов дела, судье вменяется хищение путем мошенничества 560 тысяч долларов, что эквивалентно 36 миллионам рублей, у двоих потерпевших. Дадаш, по версии следствия, совершила преступление под предлогом оказания юридической помощи.

Вместе с Дадаш в деле фигурируют неустановленные лица.