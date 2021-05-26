Российский судья узнал о возбужденном против него деле на совещании Совета судей

Российский судья Сергей Горохов узнал о возбужденном против него уголовном деле на совещании Совета судей. Об этом сообщает РАПСИ.

«Я, если честно, не знал о возбуждении уголовного дела. Я считаю произошедшее поводом для дисциплинарного разбирательства... Но относительно вопроса о прекращении полномочий я не возражаю», — сказал Горохов. На совещании Совет судей единогласно проголосовал за прекращение его судейский полномочий. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере. Фабула дела неизвестна.

Горохов занимал должность председателя Левобережного районного суда Воронежа с 2013 года. Он был назначен указом президента России Владимира Путина. В 2019 году полномочия Горохова были продлены еще на шесть лет.