Задержанный ФСБ российский судья вынес решение за скидку на машину

Завершено расследование уголовного дела судьи Арбитражного суда Алтайского края Алексея Городова, обвиняемого в получении взяток. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

По данным следствия, в 2010 году судья получил скидку в 360 тысяч рублей при покупке машины Toyota Land Cruiser. Взамен он покровительствовал взяткодателю, вынося судебные решения в его пользу во время процедуры банкротства. Кроме того, с 2016-го по 2017 годы Городов получал по 500 тысяч рублей за каждый судебный акт. Следствие оценило общую сумму подношений в четыре миллиона рублей. Судья был задержан сотрудниками ФСБ.

Городов вину отрицал, пытаясь ввести в заблуждение следствие. На его имущество стоимостью 10 миллионов рублей наложен арест. Уголовное дело Городова направлено в суд для рассмотрения по существу.