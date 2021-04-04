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Российского федерального судью нашли с пробитой головой

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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Краснодаре федерального судью Игоря Мищенко нашли с пробитой головой у своего дома, сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщает «КП-Кубань».

По информации источника в правоохранительных органах, он числился в отставке, однако юриста привлекли к работе в связи с кадровой необходимостью. Его полномочия были временно продлены на год.

Мищенко входит в состав Совета судей Краснодарского края, который выдвигает и снимает с должностей своих коллег. Также он принимает решения о возбуждении уголовных дел в отношении судей.

В марте сотрудники ФСБ задержали и увезли с рабочего места в наручниках председателя Октябрьского районного суда Краснодара Геннадия Байрака, подозреваемого в получении взятки. Его подозревают в получении взятки в 2,5 миллиона рублей, уточняют они. В здании суда в течение дня проводились следственные действия. Источники издания допустили, что задержание Байрака может стать не единственным: за ним могут последовать «масштабные перестановки» в правоохранительной и судебной системе Краснодарского края.

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