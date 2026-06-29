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23:28, 28 июня 2026Россия

Путин высказался об оценках заявлений Киева в адрес Белоруссии

Путин: Оценки заявлений Киева в адрес Белоруссии должен делать Лукашенко
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что оценки заявлений Киева в адрес Минска должен дать белорусский лидер Александр Лукашенко. Он сообщил об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Эти оценки должен делать президент Белоруссии. Мы с ним так в деталях не останавливались на этой теме», — сказал российский президент.

В ходе интервью Путин также заявил, что резкие высказывания со стороны киевского руководства, которые многие расценивают как попытку вовлечь Белоруссию в военный конфликт, не вызывают у властей республики паники, однако рассматриваются как повод для серьезной обеспокоенности.

В июне президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Лукашенко свернуть некое оборудование, якобы расположенное на территории Белоруссии и якобы используемое Россией для корректировки ударов по позициям ВСУ. Белорусский президент призвал Зеленского не втягивать Минск в конфликт и сосредоточиться на переговорах, а не на громких заявлениях.

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