Путин: ВСУ используют российскую форму, чтобы просочиться на территории под контролем РФ

Президент РФ Владимир Путин объяснил в интервью журналисту Павлу Зарубину, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют российскую военную форму, чтобы просочиться на территории под контролем России.

Путин отметил, что диверсионно-разведывательные группы иногда проникают на территории, контролируемые российскими войсками, в том числе используя российскую военную форму. По его словам, такие группы, как правило, оперативно выявляются и ликвидируются.

«Их там достаточно быстро ликвидируют. Такое бывает в зоне боевых действий», — подчеркнул российский лидер.

Ранее бойцы Вооруженных сил (ВС) России на допропольском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР) пресекли попытку прорыва диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) под прикрытием тумана.