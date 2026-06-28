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23:26, 28 июня 2026Россия

Путин объяснил использование ВСУ российской формы

Путин: ВСУ используют российскую форму, чтобы просочиться на территории под контролем РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин объяснил в интервью журналисту Павлу Зарубину, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют российскую военную форму, чтобы просочиться на территории под контролем России.

Путин отметил, что диверсионно-разведывательные группы иногда проникают на территории, контролируемые российскими войсками, в том числе используя российскую военную форму. По его словам, такие группы, как правило, оперативно выявляются и ликвидируются.

«Их там достаточно быстро ликвидируют. Такое бывает в зоне боевых действий», — подчеркнул российский лидер.

Ранее бойцы Вооруженных сил (ВС) России на допропольском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР) пресекли попытку прорыва диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) под прикрытием тумана.

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