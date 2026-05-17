07:10, 17 мая 2026Россия

ВС России предотвратили прорыв ДРГ ВСУ в ДНР

РИА Новости: Бойцы «Центра» пресекли прорыв ДРГ ВСУ под прикрытием тумана
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России на допропольском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) пресекли попытку прорыва диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) под прикрытием тумана. Об этом рассказал военнослужащий группировки войск «Центр» Владимир Зайченко в беседе с РИА Новости.

«Кидали небольшую группу с одной стороны, а основную массу пытались с другой, как отвлекающий маневр, но все безуспешно. День продержались и зачищены», — рассказал военнослужащий.

По его словам, попытка прорыва была отражена при поддержке с воздуха, а также артиллерии и минометов.

Ранее стало известно о прорыве обороны ВСУ в Запорожской области. По словам военкора Дмитрия Кулько, российские войска и российские десантники совершили мощный рывок у Каховского водохранилища.

