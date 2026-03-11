Стало известно о прорыве обороны ВСУ российскими военными в Запорожской области

ВС РФ прорывают оборону ВСУ вдоль Каховского водохранилища в Запорожской области

Российские военные прорывают оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом сообщил военкор Дмитрий Кулько в своем Telegram-канале.

«108-й полк ВДВ рвет оборону ВСУ вдоль Каховского водохранилища», — написал Кулько.

По его словам, новороссийские десантники совершили мощный рывок. Благодаря этому Вооруженные силы (ВС) России приблизились к Запорожью.

Ранее президент России Владимир Путин раскрыл процент контролируемых Украиной территорий в Донецкой народной республике. По его словам, это около 15 процентов земель.