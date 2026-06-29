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23:11, 28 июня 2026Россия

Путин заявил о стремлении Запада к поражению России

Путин: Запад стремится к стратегическому поражению России
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Reuters

Запад стремится к стратегическому поражению России. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«С повестки дня официально никто эти тезисы никто не снимал, стремятся к поражению России, к стратегическому поражению», — сказал Путин.

В ходе интервью глава государства также прокомментировал изменения в позиции президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине.

Ранее Путин заявил, что Россия переживает сложное, судьбоносное время, период коренной, системной трансформации всего мира. Он подчеркнул, что страна испытывает грубое, беспрецедентное давление со стороны западных элит.

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