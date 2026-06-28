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23:22, 28 июня 2026Экономика

Европейская столица пережила самый жаркий день за всю историю метеонаблюдений

В Берлине прошел самый жаркий день за 140-летнюю историю метеонаблюдений
Виктория Клабукова

Фото: Stefan Sauer / DPA / Globallookpress.com

Жители Берлина пережили самый жаркий день за всю историю местных метеонаблюдений. О рекордных показателях в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По данным синоптиков, суббота, 27 июня, установила тепловой рекорд всего месяца и стала самым жарким днем за 140 лет ведения в городе инструментальных погодных наблюдений. Столбики термометров на опорной метеостанции европейской столицы достигли отметки плюс 39,9 градуса. Прежний рекорд был поставлен в июне 2019 года, когда воздух в Берлине прогрелся до плюс 38,5 градуса.

В воскресенье, 28-го числа, температура в городе с легкостью достигла новой рекордной высоты: добравшись до плюс 35,6 градуса, был побит рекорд, державшийся с 1893 года. Таким образом, подчеркивает Леус, рекордный максимум в Берлине обновляется третий день подряд. Волна небывалой жары в стране вскоре сойдет на нет — уже в понедельник начнутся грозовые ливни, которые собьют 30-градусный зной до плюс 20-25 градусов.

Для ФРГ рекордным показателем оказалась температура в плюс 41,3 градуса. Ее зафиксировали 26 июня на метеостанции Саарбрюккен-Бурбах на западе страны. Предыдущий рекорд был зарегистрирован в 2019 году.

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