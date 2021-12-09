Объявлено о дефолте самого проблемного застройщика в мире

Компания China Evergrande Group признана неплательщиком, что стало финальной вехой в многомесячной финансовой драме самого проблемного девелопера в мире, пишет Bloomberg.

Китайский гигант на рынке недвижимости не смог выплатить обязательства по долгам. Рейтинговое агентство Fitch объявило о его дефолте, снизив рейтинг Evergrande до «ограниченного дефолта» из-за невыплат в нужный срок купона на 82,5 миллиона долларов. Это может привести к перекрестным дефолтам по долгу Evergrande в 19,2 миллиарда долларов.

Дефолт крупного застройщика бросает вызов усилиям китайского правительства по предотвращению долгового кризиса в секторе недвижимости, отмечает издание. Evergrande задолжал 300 миллиардов долларов по состоянию на июнь. Понижение рейтинга усилит давление на компанию, считают эксперты. Однако пока процесс банкротства не запущен, работа застройщика продолжается.

Нежелание Пекина выручить Evergrande является четким сигналом того, что Коммунистическая партия не потерпит массового накопления долга, угрожающего финансовой стабильности, пишет издание. В то же время правительство теперь активно участвует в управлении компанией. На прошлой неделе госкомпания Guangdong сообщила, что направит команду в Evergrande для обеспечения «нормальной» работы.

Fitch также присвоило «ограниченный дефолт» обязательствам еще одного китайского девелопера — группы Kaisa. Эксперты считают, что жилищный кризис в Китае приобретет беспрецедентный масштаб и ударит сразу по нескольким поколениям жителей.