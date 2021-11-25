Китаю предрекли беспрецедентный жилищный кризис

Жилищный кризис в Китае приобретет беспрецедентный масштаб и ударит сразу по нескольким поколениям жителей, предрекает Business Insider. Политика властей привела к развитию внутрисемейного кредитования, и теперь специалисты предрекают банкротство целым семьям.

Китай пытается предотвратить потенциальный дефолт одного из крупнейших застройщиков, Evergrande, который грозит кризисом на национальном рынке жилья. Вместе с тем доля домовладельцев в стране очень высока — своим жильем располагают 90 процентов жителей. 20 процентов из них имеют два объекта недвижимости или более. Однако первоначальный взнос при покупке жилья в Китае составляет 30-40 процентов. При этом для дополнительных объектов недвижимости, приобретаемых в качестве инвестиций, первоначальный взнос еще выше — 50–60 процентов.

Социолог из Академии общественных наук КНР Чунлинг Ли в своем исследовании рассказала, что из-за роста цен на недвижимость в последние два десятилетия большинству миллениалов (поколение людей, родившихся с 1981 по 1996 год) пришлось занять денег у родственников, чтобы купить собственное жилье.

Некоторые эксперты считают, что к созданию модели внутрисемейного кредитования привела государственная политика — жесткие ограничения на рыночные займы для покупки жилья. Специалисты спрогнозировали, что при наихудшем сценарии развития рынка жилья в Китае пострадают целые семьи, так как там, в отличие от западных стран, с покупкой недвижимости молодому поколению помогают родители, а также бабушки и дедушки. Наибольшему риску подвергнутся семьи с низким и средним доходом.

Китайский рынок недвижимости оказался на грани кризиса, так как застройщики накопили огромные долги перед банками. Крупнейший в мире девелопер Evergrande имеет задолженность в 305 миллиардов долларов и пропустил сроки погашения облигаций, а его дефолт грозит дестабилизировать другие отрасли национальной экономики. В совокупности застройщики Китая задолжали банкам около 5,2 триллиона долларов.