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Объяснен кризис рынка недвижимости одной из сильнейших экономик мира

Исследователь экономик мира Кантан объяснил опасный кризис на рынке недвижимости КНР
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Фото: Bobby Yip / Reuters

Трудности на рынке недвижимости Китая, о которых все чаще стали сообщать национальные девелоперы, объясняются несколькими причинами, в том числе огромными долгами застройщиков перед банками КНР. О природе возникновения жилищного пузыря и опасностях от его прорыва для одной из сильнейших экономик мира рассказал в своем блоге на портале Medium американский писатель и исследователь мировой политики и финансов Крис Кантан (Chris Kanthan).

Как отметил эксперт, масштаб рынка недвижимости Китая отличает страну от других государств. Данный сегмент экономики в КНР составляет треть ВВП, 40 процентов от всех банковских кредитов, половину налогов муниципалитетов. При этом в разгар жилищного кризиса в США на рынок недвижимости приходилось лишь 18 процентов ВВП страны.

В совокупности девелоперы Китая задолжали банкам около 5,2 триллиона долларов, одним из которых является компания Evergrande с крупнейшим среди застройщиков во всем мире долгом в 305 миллиардов долларов. Дефолт гиганта в сфере недвижимости нанесет удар не только по экономике КНР, но и других стран прогнозируют финансовые аналитики. Любое падение цен на жилье грозит банкротством и более мелким строителям-должникам.

При этом, так как около 75 процентов объема богатств китайских семей связано с недвижимостью (чаще всего именно домами), правительство не может слишком сильно занижать цены на жилье. Кроме того, в сфере строительства задействованы более 100 миллионов специалистов, которым в случае краха рынка грозит безработица.

«У китайского правительства есть такие инструменты, как контроль цен, печатание денег, пролонгация займов, чтобы избежать немедленного краха рынка недвижимости. Однако поддержание пузыря приведет к тому, что жилье останется недоступным для большинства городских молодых людей и всех мигрантов. Если посмотреть на отношение средней цены дома к среднему годовому доходу, китайские города в пять раз дороже для жизни, чем Нью-Йорк или Сан-Франциско», — заявил Кантан.

Специалист отметил, что председателю КНР Си Цзиньпину нужно добиться снижения цен на жилье на 50 процентов, чтобы сделать недвижимость доступной, но это разрушит экономику. «Будущее сектора недвижимости Китая будет похоже на то, что пережила Япония в 1990-е годы — стагнация и мучительная смерть», — резюмировал специалист.

Ранее стало известно, что рост ВВП Китая в третьем квартале замедлился до 4,9 процента в годовом выражении и продемонстрировал самый слабый рост с января по сентябрь. По данным аналитиков, тенденция связана не только с долговыми обязательствами застройщика Evergrande, но с общим снижением активность потребителей из-за пандемии коронавируса.

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