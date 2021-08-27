В Англии нашли необычный способ решить жилищный вопрос

Если поля для гольфа в Лондоне отдать под застройку, там сможет поселиться 300 тысяч англичан, показало исследование. Используя их обширную территорию, можно облегчить жилищный кризис и помочь горожанам быть ближе к природе, пишет The Guardian.

Материалы по теме «Такого я еще не видела» Американцы обнажаются и покупают квартиры голышом. Почему за ними следят миллионы зрителей? Точка невозврата. Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?

Архитектор Рассел Кертис обнаружил в своем исследовании (https://golfbelt.russellcurtis.co.uk/), что общая площадь лондонских полей для гольфа больше, чем боро (административно-территориальная единица — прим. «Ленты. ру») Брент, а на тех из них, что принадлежат государству, достаточно места для размещения 300 тысяч человек.

Властям принадлежит почти половина из 94 действующих объектов, и тем не менее они обслуживают лишь небольшую долю девятимиллионного населения столицы. В то же время 178 тысяч человек в Лондоне сейчас располагают лишь временным жильем.

Кертис не призывает к превращению всех полей для гольфа в жилые сектора, но утверждает, что некоторые из них станут более полезными для жителей столицы, если превратятся в парки, спортивные площадки, городские фермы и частные участки. «Несомненно, должен быть способ увеличить общественную пользу и доступность полей для гольфа для широких слоев населения», — считает архитектор.

Июньское исследование показало, что 772 тысячи английских семей владеют вторыми домами, которые большую часть года простаивают и используются лишь для отдыха или сдачи в аренду туристам. Это также усугубляет масштабный жилищный кризис и проблемы с бездомными.