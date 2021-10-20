В Германии приплатят за сдачу квартир в аренду

В федеральной земле Баден-Вюртемберг на западе Германии нашли способ побороть жилищный кризис, который возник на фоне подорожавшей недвижимости. Правительство региона предложило приплачивать новым арендодателям по 2000 евро, чтобы вывести на рынок больше объектов и снизить цены на жилье, пишет TheMayor.EU.

Материалы по теме Скиньте денег. На рынке жилья в Москве началась массовая распродажа квартир. Как их купить дешевле? Всем по коробке. Россияне начали скупать в Москве экстремально маленькие квартиры. Зачем они это делают?

Тестировать программу начали в 2020 году — тогда гранты выдали 60 собственникам, которые разместили пустующую жилплощадь на сайтах по поиску квартир с целью сдать ее. Администрация Баден-Вюртемберга признала кампанию эффективной и в октябре решила внести ее в жилищную политику.

Правительство ФРГ готово выделить миллион евро на реализацию стратегии. На выплаты смогут рассчитывать не только владельцы свободных квартир, но и жители частных домов, которые разделены на отдельные апартаменты.

Недвижимость Баден-Вюртемберга считается одной из самых дорогих в Германии. По стоимости квартир столица региона Штутгарт уступает только Франкфурту. С 2018 года власти региона стараются сделать жилье более доступным — покупают земли под застройку и помогают муниципалитетам возвести дома. Больших успехов, по мнению чиновников, удастся добиться, если к расширению жилищного фонда подключить горожан.

В Берлине недовольство жителей дорогой арендой вынудило городское правительство выкупить квартиры у двух крупных компаний-рантье. Сделку на 2,9 миллиарда долларов заключили в середине сентября. По условиям договора Vonovia и Deutsche Wohnen должны к 2026 году ограничить рост арендных ставок и построить 13 тысяч новых объектов для сдачи.