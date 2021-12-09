В Белоруссии захотели СНГ распространить на местное самоуправление

В местном самоуправлении Минска посчитали хорошей идеей распространить механизмы взаимодействия Содружества Независимых Государств (СНГ) на муниципальные власти. Депутаты столицы Белоруссии 9 декабря захотели обмениваться опытом с другими муниципальными образованиями на постсоветском пространстве. Информацию передал Telegram-канал «Минск. Официально».

«[СНГ] является крупнейшим региональным интеграционным объединением с уникальной диалоговой площадкой, и нам необходимо дополнить работу этой площадки секцией совершенствования и развития местного самоуправления», — заявил председатель городского совета Минска Андрей Бугров на видеоконференции с представителями Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, а также местными чиновниками из Алма-Аты и Бишкека.

Идею в Белоруссии предложили развить по случаю 30-летия создания Содружества. К международному сотрудничеству локального уровня надеются привлечь и молодых людей. «Очень хочется, чтобы к данному формату подключились и наши молодежные парламенты — будущее наших городов и стран», — отметил Бугров.

Содружество основали Россия, Белоруссия и Украина в 1991 году. Соглашение о создании СНГ пришло на смену упраздненному СССР. Вскоре в него вошли и другие республики бывшего Советского Союза, за исключением Прибалтики. Изначально задуманный как проект конфедерации, СНГ так и не стал надгосударственным образованием, а за время его существования несколько стран покинули Содружество из-за национальных разногласий.

9 декабря на еженедельном брифинге по внешней политике официальный представитель МИД Мария Захарова назвала СНГ примером успешной международной организации. Захарова уверена, что СНГ помогает странам-членам сотрудничать, не угрожая при этом их суверенитету.