Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Белоруссии захотели СНГ распространить на местное самоуправление

В Минске предложили распространить механизмы взаимодействия СНГ на муниципальные власти

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В местном самоуправлении Минска посчитали хорошей идеей распространить механизмы взаимодействия Содружества Независимых Государств (СНГ) на муниципальные власти. Депутаты столицы Белоруссии 9 декабря захотели обмениваться опытом с другими муниципальными образованиями на постсоветском пространстве. Информацию передал Telegram-канал «Минск. Официально».

«[СНГ] является крупнейшим региональным интеграционным объединением с уникальной диалоговой площадкой, и нам необходимо дополнить работу этой площадки секцией совершенствования и развития местного самоуправления», — заявил председатель городского совета Минска Андрей Бугров на видеоконференции с представителями Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, а также местными чиновниками из Алма-Аты и Бишкека.

Материалы по теме:
«Пара метких выстрелов, и получили бы другой расклад» 30 лет назад СССР еще можно было спасти. Почему этого не произошло?
«Пара метких выстрелов, и получили бы другой расклад»30 лет назад СССР еще можно было спасти. Почему этого не произошло?
1 октября
«У всех была каша в головах» 30 лет назад руководство СССР попыталось сохранить страну. Что помешало спасти Союз?
«У всех была каша в головах»30 лет назад руководство СССР попыталось сохранить страну. Что помешало спасти Союз?
6 декабря
«Мы поняли, что можем все изменить» Станислав Шушкевич — о том, как встреча в Беловежской Пуще закончилась распадом СССР
«Мы поняли, что можем все изменить»Станислав Шушкевич — о том, как встреча в Беловежской Пуще закончилась распадом СССР
8 декабря

Идею в Белоруссии предложили развить по случаю 30-летия создания Содружества. К международному сотрудничеству локального уровня надеются привлечь и молодых людей. «Очень хочется, чтобы к данному формату подключились и наши молодежные парламенты — будущее наших городов и стран», — отметил Бугров.

Содружество основали Россия, Белоруссия и Украина в 1991 году. Соглашение о создании СНГ пришло на смену упраздненному СССР. Вскоре в него вошли и другие республики бывшего Советского Союза, за исключением Прибалтики. Изначально задуманный как проект конфедерации, СНГ так и не стал надгосударственным образованием, а за время его существования несколько стран покинули Содружество из-за национальных разногласий.

9 декабря на еженедельном брифинге по внешней политике официальный представитель МИД Мария Захарова назвала СНГ примером успешной международной организации. Захарова уверена, что СНГ помогает странам-членам сотрудничать, не угрожая при этом их суверенитету.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Настасьев
Обсудить
Последние новости
Роспотребнадзор раскрыл отличия течения коронавируса при омикрон-штамме
Лишившаяся дома сотрудница кофейни получила неожиданный подарок от клиентки
В России поддержали идею о пожизненном запрете на продажу сигарет
Названо количество проведенных в России тестов на COVID-19 с начала пандемии
Стала известна судьба задержанных в Марселе фанатов «Локомотива»
В России отложат реформу о вредной упаковке
Россияне массово захотели переждать зиму в пяти зарубежных странах
Лидера ОПГ «Корчаги» и его подчиненных задержали за убийства 15-летней давности
Маск обеднел на миллиарды долларов за день
Российский депутат погиб в ДТП
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter