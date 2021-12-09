МИД назвал успешную международную организацию

Содружество Независимых Государств (СНГ) в России сочли примером успешной международной региональной организации. С таким мнением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова на еженедельном брифинге, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Рассматриваем СНГ в качестве успешной международной организации и удобной платформы для обмена мнениями по самому широкому кругу вопросов. С каждым годом спектр направлений деятельности содружества увеличивается», — заявила Захарова.

Представитель МИД назвала темы, по которым страны-члены сотрудничают в рамках СНГ — это политика и экономика, культура и образование, а также сфера безопасности. Захарова добавила, что даже пандемия коронавируса не смогла негативно повлиять на коммуникации в Содружестве.

«Отличный пример того, как, сохраняя суверенитет и национальные интересы, страны могут объединяться, работать совместно и преодолевать те испытания, от которых мы, увы, не застрахованы», — подчеркнула дипломат. Захарова уверена, что сохранение дружественных связей по линии Содружества остается приоритетом внешней политики Москвы.

Ранее на Украине СНГ назвали неспособным решать проблемы на постсоветском пространстве. Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что Киев покинул Содружество из-за быстрого расхождения организации с ее первоначальным замыслом.