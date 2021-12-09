Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

МИД назвал успешную международную организацию

Захарова: СНГ — пример успешной международной региональной организации
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Содружество Независимых Государств (СНГ) в России сочли примером успешной международной региональной организации. С таким мнением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова на еженедельном брифинге, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Рассматриваем СНГ в качестве успешной международной организации и удобной платформы для обмена мнениями по самому широкому кругу вопросов. С каждым годом спектр направлений деятельности содружества увеличивается», — заявила Захарова.

Материалы по теме:
«Пара метких выстрелов, и получили бы другой расклад» 30 лет назад СССР еще можно было спасти. Почему этого не произошло?
«Пара метких выстрелов, и получили бы другой расклад»30 лет назад СССР еще можно было спасти. Почему этого не произошло?
1 октября
«У всех была каша в головах» 30 лет назад руководство СССР попыталось сохранить страну. Что помешало спасти Союз?
«У всех была каша в головах»30 лет назад руководство СССР попыталось сохранить страну. Что помешало спасти Союз?
6 декабря
«Мы поняли, что можем все изменить» Станислав Шушкевич — о том, как встреча в Беловежской Пуще закончилась распадом СССР
«Мы поняли, что можем все изменить»Станислав Шушкевич — о том, как встреча в Беловежской Пуще закончилась распадом СССР
Вчера

Представитель МИД назвала темы, по которым страны-члены сотрудничают в рамках СНГ — это политика и экономика, культура и образование, а также сфера безопасности. Захарова добавила, что даже пандемия коронавируса не смогла негативно повлиять на коммуникации в Содружестве.

«Отличный пример того, как, сохраняя суверенитет и национальные интересы, страны могут объединяться, работать совместно и преодолевать те испытания, от которых мы, увы, не застрахованы», — подчеркнула дипломат. Захарова уверена, что сохранение дружественных связей по линии Содружества остается приоритетом внешней политики Москвы.

Ранее на Украине СНГ назвали неспособным решать проблемы на постсоветском пространстве. Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что Киев покинул Содружество из-за быстрого расхождения организации с ее первоначальным замыслом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Настасьев
Обсудить
Последние новости
Путин назвал рамочным законопроект о QR-кодах
Путин призвал тщательно проработать закон о домашнем насилии
Косметолог назвала пять самых популярных пластических операций звезд
В МИД прокомментировали выданный Польше запрет высылать нелегалов в Белоруссию
Путину предложили внести в Уголовный кодекс статью о пытках
Москвичи смогут сами посыпать дороги реагентами
Российский вирусолог назвал ряд болезней с симптомами омикрон-штамма
В Китае резко выросли цены на продукты
Внук пытавшегося убить Гитлера принца захотел вернуть украденные нацистами земли
В США Путина поместили на обложку журнала и назвали великим
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter