Названа причина выхода Украины из СНГ

Политолог Бортник: Украина вышла из СНГ, так как структура двигалась к закату

СНГ как структура оказалась дисфункциональной и двигалась к закату. Такую причину выхода Украины из Содружества назвал директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передает РИА Новости.

Политолог считает, что СНГ неспособно решать проблемы на постсоветском пространстве. По его словам, другие страны, в том числе Грузия, по этим же причинам прекращают свое участие в Содружестве.

«Изначально СНГ задумывался как новый союз, конфедеративное объединение. Но потом страны СНГ разбежались по разным комнатам. Одним из ключевых факторов этого стало качество российского руководства 1990-х годов. Это и война в Чечне, и расстрел Белого дома в Москве», — пояснил эксперт.

При этом Бортник отметил, что Украина полноценно и не входила в СНГ, потому что Киев ратифицировал только договор о создании СНГ, но не ратифицировал устав Содружества. Он напомнил, что в целом Украина завершила процесс участия в объединении еще в 2014 году, и теперь завершается процесс денонсации соглашений и договоров.

Украина начала процесс выхода из соглашений о сотрудничестве в рамках СНГ после государственного переворота в феврале 2014 года. В августе 2018 года Украина закрыла свое представительство при уставных и других органах СНГ в Минске.

Ранее Киев уже прекратил участие в соглашении СНГ о воздушном пространстве, соглашении о проведении согласованной антимонопольной политики и в соглашении о сотрудничестве пограничных войск государств СНГ в вопросах научно-исследовательской деятельности. Кроме того, в начале июля 2020 года Украина вышла из соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран-участников СНГ, а в ноябре 2020-го прекратила участие в соглашении «Об улучшении расчетов между хозяйственными организациями стран-участниц организации».

