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США призвали Россию и Украину наладить отношения

Представитель Госдепа Прайс поддержал налаживание диалога между Россией, Украиной и НАТО
Нед Прайс

Нед Прайс. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс высказался о возможном диалоге между Россией, Украиной и НАТО. Он поддержал налаживание отношений для снижения напряженности в Европе, сообщает РИА Новости.

«Мы бы поддержали диалог, который включал бы, конечно, Россию, Украину, НАТО, в том числе между Россией и НАТО в контексте Совета Россия — НАТО, ОБСЕ, других механизмов», — подчеркнул Прайс на брифинге.

Прайс призвал Россию и Украину к диалогу, поскольку подобные контакты были важны для снижения напряженности во времена холодной войны и после нее. США не видят причин, почему бы они не сыграли той же роли сегодня, заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о желании НАТО превратить Россию в «Московию». Он напомнил о многонациональности и многоконфессиональности страны. Путин также добавил, что Североатлантический альянс ведет конфронтационную линию против России и считает ее своим противником.

Марина Совина
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