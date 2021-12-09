В Туле выставили на продажу металлического динозавра за 450 тысяч рублей

Металлическую скульптуру под названием «Динозавр, пожирающий Змея» выставили на продажу в Туле. Соответствующее объявление появилось на платформе «Авито».

Согласно объявлению, арт-объект в виде вымершего животного изготовлен из автозапчастей, дисков, цепей, валов, элементов тракторной и тепловозной техники. Отмечается, что детали статуи окрашены в черный цвет с нанесением патины. Размер динозавра равен двум метрам, а его вес — одной тонне. Стоимость динозавра составляет 450 тысяч рублей.

Продавец советует использовать динозавра для украшения сада или для наружной рекламы магазина, кафе или автосервиса. Он также предлагает опцию аренды скульптуры.

Ранее в октябре сообщалось, что на фасаде Екатеринбургского театра появился уникальный арт-объект под названием «Время чудес». Конструкция представляет собой часовой механизм с движущимися кукольными персонажами отечественного и зарубежного фольклора, которые будут оживать под бой курантов непосредственно перед началом постановок и показов.