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В сети появилось видео новой драки в московском метро

Драку с приезжими в московском метро сняли на видео

В переходе московского метро произошла драка. Видео нового конфликта публикует «Подъем» в своем Telegram-канале.

На опубликованных в сети кадрах видно, что двое приезжих нападают на прохожего и начинают избивать его ногами. Он обороняется, а люди вокруг пытаются разнять дерущихся. Избитый мужчина падает на пол, злоумышленники продолжают бить его ногами и руками. Видеозапись заканчивается тем, что пострадавший уходит из кадра.

По данным авторов канала, трое приезжих задирали мужчину и женщину. За них вступился прохожий, после чего на него напали.

В МВД конфликт пока не комментировали.

Ранее в Москве на станции метро «Первомайская» трое дагестанцев жестоко избили вступившегося за девушку 25-летнего пассажира и угрожали людям, которые пытались их остановить. Пострадавшего доставили в больницу с переломами носа и кости под глазом. Уроженцев Дагестана задержали.

Анастасия Шейкина
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