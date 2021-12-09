Доказана эффективность метода Сальвадора Дали

Ученые Университета Сорбонны во Франции выяснили, что можно повысить способность к творчеству, если проснуться сразу же после засыпания. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Исследователи решили доказать эффективность метода, которым пользовались художник-сюрреалист Сальвадор Дали и изобретатель Томас Эдисон. Согласно нему, после сосредоточенного обдумывания проблемы нужно взять в руки тяжелый предмет. Когда человек засыпает, он роняет предмет и просыпается, после чего записывает мысли, которые пришли к нему в голову сразу после пробуждения.

Известно, что большинство людей испытывают фазу сна N1 — короткий интервал между бодрствованием и полноценным сном. В исследовании приняли участие 103 человека, которые держали в руках чашку при засыпании. Перед этим им давали последовательности из восьми чисел, и нужно было с помощью двух математических принципов выяснить, каким должно быть следующее число. Однако это число было всегда таким же, как второе в последовательности. Каждого из добровольцев снабдили зондами для измерения мозговых волн, чтобы определить, действительно ли они заснули.

Люди, которые входили в фазу N1 и выходили из нее при пробуждении, с большей вероятностью определяли нематематический способ решения числовой проблемы — 83 процента из них догадались об этом по сравнению с 30 процентами тех, кто не засыпал во время эксперимента. Поскольку для этого требовалось творческое мышление, ученые полагают, что используемая техника позволяет улучшить креативность.