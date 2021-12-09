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Россиянка отдохнула в Египте и описала отель фразой «старье примитивное»

Россиянка отдохнула в пятизвездочном отеле в Хургаде и пожаловалась на качество номеров

Фото: Reuters

Российская туристка отдохнула в пятизвездочном отеле в Хургаде и описала его фразой «старье примитивное». Подробностями истории поделилась турагент в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам путешественницы, несмотря на то, что вся территория гостиничного комплекса каскадная — с большим количеством спусков и подъемов, не все лифты работали исправно. «На пляж и обратно по крутым лестницам или спускам по пеклу. Чтобы вечером хоть что-то выпить, надо переть наверх через каскад в пять огромных этажей без лифта», — рассказала она и отметила, что людям, имеющим проблемы со здоровьем, или тем, кто приехал с детьми, подобные подъемы даются с трудом.

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Кроме того, женщина пожаловалась на качество номеров. «Отель — старье примитивное и скучнейшее. В шкафах и на полках немыслимо грязно», — высказалась россиянка. Также она обратила внимание на нехватку алкогольных напитков в баре. «Куда ни придешь вечером что-то выпить, говорят: "Водка финиш, текила финиш", — добавила туристка. — Наливают в бумажные микростакашки для мороженого. Они еще и протекают моментально».

Ранее в ноябре россиянам назвали стоимость бюджетных туров в Египет. Средняя цена за недельную путевку для двоих человек с размещением в трехзвездочном отеле по системе all inclusive начинается от 45 тысяч рублей, в категории четыре звезды — от 53 тысяч рублей.

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Валентина Процкова
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