Появились фото из роскошного дома подозреваемого в хищении денег экс-депутата

В сети появились фотографии роскошного особняка бывшего депутата Ростовской области Виталия Латышева, которого подозревают в хищении денег из бюджета. Соответствующие кадры публикует издание Baza в своем Telegram-канале.

На снимках запечатлен интерьер дома экс-депутата, внутри которого оборудованы бассейн с мраморным полом, сауна и камин. Видно, что на полу в комнатах выстелен паркет, а на стенах и потолках размещены лепнина и фрески. Кроме того, в особняке установлены деревянная мебель с отделкой из бархата, хрустальные люстры, а также ванна с позолотой.

Одну из стен дома Латышев украсил своим портретом, на котором он изображен в полный рост с дорожным знаком, обозначающим населенный пункт под названием «Латышев». Комнаты также оформлены различными предметами декора: свечами, вазами, статуэтками, посудой и растениями.

Фото: Telegram-канал Baza

Согласно порталу 161.RU, экс-депутата совета Неклиновского района подозревают в хищении средств, которые местные власти выделяли на оздоровительную кампанию для детей из малообеспеченных семей. Всего на создание детский лагерей, которыми владеет Латышев, было направлено около миллиарда рублей. Отмечается, что политик незаконным путем получил 30 процентов от общего бюджета.

Анонимный собеседник издания заявил, что оперативники долго собирали информацию для обвинения Латышева. Депутата планируют проверять еще по нескольким статьям.

В июле у главы ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова, которого задержали по делу об организации преступного сообщества, также нашли роскошный особняк с золотым унитазом, фресками на потолках, резными дверями, мраморной лестницей и хрустальными люстрами.