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В ЕС решили создать Европейское агентство по предоставлению убежища

В ЕС решили создать агентство для улучшения системы предоставления убежища

Фото: Johanna Geron / Reuters

Совет Европейского союза (ЕС) утвердил решение о создании Европейского агентства для улучшения системы предоставления убежища. Сообщение об этом опубликовано на сайте Совета.

Согласно заявлению, агентство будет создано на базе Европейского офиса по предоставлению убежища, чтобы расширить оперативную и техническую помощь государствам-членам союза и способствовать сближению оценки заявлений о международной защите. «Это [агентство] также будет способствовать нашему сотрудничеству с третьими странами, очень конкретным образом показывая силу наших совместных действий», — сказано в сообщении.

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Новое агентство создается в рамках обсуждения нового Пакта ЕС по миграции. В документе предлагается усилить контроль на внешних границах Евросоюза и ускорить процесс рассмотрения запросов на предоставление убежища. Также в Пакте говорится о возможности для государств-членов не только принимать мигрантов, прибывших в одну из стран союза, но также брать на себя финансовые обязательства по выдворению не получивших право остаться в ЕС.

В сентябре глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз будет работать над тем, чтобы блокировать все миграционные угрозы с помощью Шенгенского соглашения. Политик напомнила о миграционном кризисе, разразившемся в странах ЕС, соседствующих с Белоруссией и отметила, что объединения должны быть готовы к тому, что подобные инциденты повторятся.

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Анжелика Бережная
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