Косметолог перечислила операции звезды Comedy Woman перед свадьбой

50-летняя экс-участница шоу Comedy Woman Марина Федункив прибегла к пластическим операциям перед свадьбой с 37-летним итальянецем Стефано Маджи (Stefano Maggi). Об этом рассказала косметолог, руководитель клиники Эстетической Медицины Татьяна Баллирано, передает «Комсомольская правда».

Эксперт прокомментировала появившийся в сети коллаж с фотографиями актрисы до и после вероятных вмешательств. «Думаю, тут грамотно сделана пластика. Скорее всего, была пластика лба и нижней трети лица: коррекция подбородка, овала, подтянута шейка. Ну и конечно, было инъекционное лечение. Думаю, есть ботокс, использовались и филлеры», — считает специалист.

Ранее Федункив рассказала, что уже обговорила детали брачного контракта с мужем. «Стефано обсуждал со мной договор в том аспекте, чтобы у меня не было вопросов: может, ему от меня что-то нужно или он на что-то претендует? Не исключаю, что документ сделаем», — заявила она.

О замужестве бывшей участницы Comedy Woman стало известно 26 июля. Свадьба артистки и ее молодого возлюбленного прошла в день 50-летия Марины в одном из самых дорогих отелей Москвы. Известно, что у мужчины есть свой бизнес, последние несколько лет он живет и работает в России.