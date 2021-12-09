Российский фондовый рынок установил рекорд

Российский фондовый рынок установил 10-летний рекорд по ожидаемой дивидендной доходности (отношение величины годового дивиденда на акцию к цене акции — прим. «Ленты.ру») среди развивающихся и развитых стран, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование инвестиционной группы «Атон».

Среди развивающихся стран дивидендная доходность по индексу российского рынка MSCI Russia составила 9,4 процента. Второе место занял бразильский индекс MSCI Brazil (7,9 процента), третье — турецкий MSCI Turkey (6,3 процента). Среди развитых рынков лучший показатель у европейского индекса MSCI (3,1 процента).

Дивидендная доходность компаний из долларового индекса РТС составит по итогам 2021 года 8,7 процента впервые за 10 лет (более поздние данные отсутствуют — прим. «Ленты.ру»), а в следующем году достигнет 9,7 процента, ожидают в «Атоне». Руководитель департамента инвестиционной аналитики «Тинькофф инвестиций» Кирилл Комаров считает, что высокая доходность РТС связана с временным характером «аномальных» сверхприбылей в добывающих отраслях. Средняя годовая дивидендная доходность рублевого индекса Мосбиржи за последние 10 лет составила 6 процентов при общей годовой доходности акций в 18 процентов.

Высокую доходность российских бумаг в этом году обеспечили высокие цены на нефть, газ, сталь и уголь, а также ослабление рубля. На российском рынке существует около 20 компаний с доходностью выше 11 процентов. Эксперты «Атона» назвали покупку дивидендных акций одной из лучших стратегий долгосрочного инвестирования, поскольку она позволяет получать дивиденды, реинвестировать их и фиксировать прибыль от курса акций. Кроме того, дивидендные акции менее волатильны по сравнению с быстро растущими компаниями, не выплачивающими дивиденды.

Наиболее выгодные сектора — нефтегазовый, финансовый, металлургический и горнодобывающий. Более 70 процентов российской рыночной капитализации (около 13,3 триллиона рублей) приходится на сырьевой и финансовый сектора. Наибольшую прибыль получили «Роснефть», «Газпром», Сбербанк и ВТБ.

В «Атоне» прогнозируют дивидендную доходность нефтяной отрасли в следующие два года в 9-13 процентов благодаря высоким ценам на нефть. Также аналитики считают, что в 2022 году финансовый сектор покажет хорошие результаты, но скорее всего не повторит успех этого года.

Индексы Мосбиржи и РТС выросли в начале основной торговой сессии на Московской бирже в четверг, 9 декабря. На 11:05 индекс Мосбиржи составил 3819,92 пункта (плюс 1,23 процента), индекс РТС — 1634,25 пункта (плюс 1,23 процента).