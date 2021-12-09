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Львы сыграли в футбол на снегу в калининградском зоопарке и попали на видео

Сотрудник зоопарки заснял львов, которые пинают мяч в зоопарке в Калининграде

Животные сыграли в футбол в калининградском зоопарке и попали на видео. Соответствующий ролик опубликован в официальном Instagram-аккаунте парка.

Сотрудники засняли вольер, в котором африканские львы пинают мяч на огороженной территории и отбирают его друг у друга. На размещенных кадрах видно, что животные играют в футбол, несмотря на сильный снегопад. «Ничего особенного, просто большие африканские кошки гоняют мяч на снегу», — подписал пост администратор страницы.

Публикация набрала больше девяти тысяч просмотров и восхитила подписчиков. «Какое чудо! Если животные играют, значит им хорошо», «Ну, какая красота!», «Прирожденная футболистка», «Нашим футболистам поучиться», «Осенью ни разу их не застала, а тут в снег вылезли», «Как здорово», — высказывались зрители.

Ранее появилась информация о том, что Калининградский зоопарк встретил нового ленивца и записал первое видео с ним. В организации отметили, что «мужчину в самом расцвете ленивьих сил» привезли из Чехии. Его женили на местной самке по кличке Берди.

Майя Пономаренко
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