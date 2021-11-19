Калининградский зоопарк поженит чешского ленивца с молодой самкой

В зоопарке Калининграда появился ленивец из Чехии, которого поженят с самкой Берди

Калининградский зоопарк встретил нового ленивца и записал первое видео с ним. В организации отметили, что «мужчину в самом расцвете ленивьих сил» привезли из Чехии. Запись появилась на официальной странице зоопарка в Instagram.

Ленивец родился 23 мая 2019 года в зоопарке Усти-над-Лабем, расположенном на севере Чехии. Немецкий координатор проекта EEP, который помогает сохранять и размножать данного вида животных, Ютта Хойер предложила калининградскому зоопарку взять молодого самца, чтобы поженить его с самкой по кличке Берди.

Узнав о предложении, работники российского зоопарка были рады. В соцсетях они отметили, что Берди «достойна получить спутника жизни со всеми вытекающими маленькими и миленькими последствиями».

В коротком ролике пользователям сети показали, как светло-бежевый ленивец уже успел полазить по канатам. Он медленно перебирался по деревянной балке, осматриваясь по сторонам. В настоящее время животное находится на карантине, после чего его поселят в Доме тропических птиц и познакомят с самкой.

Берди появилась в зоопарке в 2019-м. Об этом сообщали еще на сайте организации. На первом ролике с юной самкой видно, как работники кормят ее виноградом и удивляются, «какая же у нее попа в шерсти».

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