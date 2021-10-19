В Казанском зоопарке появились детеныши даманов Брюса

Четыре детеныша даманов Брюса (Heterohyrax bruceii) появились в зоопарке в Казани. Соответствующий материал публикует информационное агенство «Татар Информ».

Согласно материалу, двое животных родились одну неделю назад, и еще двое — два дня назад. По словам одной из сотрудниц, даманы рождаются готовыми к жизни: глаза у них открыты, они активно бегают и прыгают. При этом чаще всего новорожденные звери прячутся от людей.

Сообщается, что все посетители смогут увидеть детенышей в вольерах. Несмотря на их небольшой размер, даманов размещают в слоновнике, так как их ближайшие родственники — слоны и ламантины. В Казани в семье даманов Брюса, помимо четырех новорожденных, насчитывается девять взрослых особей.

В июне в красноярском зоопарке впервые родился детеныш альпаки. Южноамериканские альпаки Ромео и Джульетта, которые проживают в парке флоры и фауны «Роев ручей», впервые дали потомство. Известно, что пару доставили в Красноярск пять лет назад из Нижнего Новгорода.

Даманы — это небольшие, похожие на бесхвостых сурков зверьки, населяющие Африку и Ближний Восток. Эволюционно даманы ближе всего к примитивным копытным.