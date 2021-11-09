«Трехкомнатный люкс» для белых медведей построят в российском зоопарке

В зоопарке Екатеринбурге для белых медведей реконструируют вольер и превратят его в своего рода «трехкомнатный люкс»: там построят три бассейна и возведут стеклянные стены, через которые посетители смогут смотреть на зверей. Об этом сообщает KP.RU.

«От пола до потолка берлога будет из бруса. В другой клетке он будет лежать. Третья клетка прогулочная. То есть у него "трехкомнатный люкс"», — рассказала директор зоопарка Светлана Прилепина.

Кроме того, для медведей соорудят комфортабельные берлоги.

Обновление зоопарка готовят к приезду белой медведицы Хатангу из Москвы. «Содержание белых медведей требует особых условий. Я абсолютно уверен, что весной следующего года мы получим вольер для содержания белых медведей», — отметил глава Екаберинбурга Алексей Орлов.

Ранее сообщалось, что сотрудники Екатеринбургского зоопарка решили устроить день тыковки для животных в честь Хеллоуина. Подобный праздник организовывают для животных на протяжении многих лет. Работники выдают птицам и грызунам семечки и мякоть, а крупным особям, таким как бегемоты, медведи — целые тыквы.