В столице Башкирии стартовал форум-фестиваль уличной еды

II Всероссийский форум-фестиваль «Гастрономический туризм — новые возможности» стартовал в столице Башкирии в среду, 8 декабря. Как уточняет «Башинформ», мероприятие, в котором участвуют представители 38 субъектов, продлится до 11 декабря.

Организаторы форума разработали насыщенную деловую программу, в которой задействованы различные мастер-классы от ведущих федеральных экспертов. А для жителей и гостей Уфы был подготовлен фестиваль уличной еды — он будет проходить 10 и 11 декабря на площади у Гостиного двора. Отмечается, что при организации мероприятия главный акцент решили сделать на местные, «крафтовые» продукты.

Ранее сообщалось, что в пяти российских городах стартовал первый международный фестиваль фильмов ужасов «Хоррор Фест». Уточнялось, что мероприятие будет проходить в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Казани с 9 по 12 декабря.