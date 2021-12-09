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В России стартовал международный фестиваль фильмов ужасов

С 9 по 12 декабря в пяти российских городах будет проходить «Хоррор Фест»

Кадр: фильм «Бабушка»

В пяти российских городах стартует первый международный фестиваль фильмов ужасов «Хоррор Фест». Как уточняет ТАСС, мероприятие будет проходить в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Казани.

«С 9 по 12 декабря в пяти городах-миллионниках, включая Москву и Санкт-Петербург, пройдет I Международный кинофестиваль "Хоррор Фест". Это будет уикенд российских премьер редких фильмов ужасов с самых престижных мировых смотров», — отметили организаторы мероприятия, добавив, что у некоторых из представленных картин нет прокатчика в России, поэтому увидеть их на большом экране соотечественники пока могут лишь на фестивале.

Всего будет представлено девять фильмов, в том числе франко-испанский триллер «Бабушка» (La Abuella, 2021) Пако Пласа, комедийный хоррор «Вали отсюда» (Tao chu li fa yuan, 2020) режиссера Ван Инфаня, «Венецияфрения» (Veneciafrenia, 2021) Алекса де ла Иглесии и «Мое сердце не будет биться, пока ты не прикажешь» (My Heart Can't Beat Unless You Tell It To, 2020) Джонатана Куартаса. Вместе со зрителями оценивать киноленты будет специальное жюри, которое возглавит актер и режиссер Данила Козловский.

Ранее стало известно, что в Дагестане в декабре стартует первый фестиваль национальной книги России. В Министерстве культуры республики уточнили, что мероприятие пройдет в Махачкале с 9 по 11 декабря совместно с книжной ярмаркой «Тарки-Тау», которая проводится в регионе с 2012 года. Ожидается, что в нем примут участие представители руководства Ассоциации книгоиздателей России, Совета национального книгоиздания, Союза писателей России, Российской книжной палаты, а также различных российских издательств.

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Варвара Кошечкина
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