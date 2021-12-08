В Дагестане проведут первый фестиваль национальной книги России

В Дагестане в декабре проведут первый фестиваль национальной книги России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство культуры республики.

Как пояснили в ведомстве, мероприятие пройдет в Махачкале с 9 по 11 декабря совместно с книжной ярмаркой «Тарки-Тау», которая проводится в регионе с 2012 года. Ожидается, что в нем примут участие представители руководства Ассоциации книгоиздателей России, Совета национального книгоиздания, Союза писателей России, Российской книжной палаты, а также различных российских издательств.

По задумке организаторов, фестиваль будет разделен на несколько тематических блоков. Принять участие в нем планируют все работающие на территории Дагестана издательства и книготорговые организации.

В октябре сообщалось, что с начала года Центр изучения родных языков на базе Дагестанского госуниверситета представил четыре книги на национальных языках. Всего за пять лет существования Центра изучения родных языков издал 27 книг.