В Дагестане представили четыре книги на национальных языках

Центр изучения родных языков на базе Дагестанского госуниверситета с начала года представил четыре книги на национальных языках. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщила директор центра Марина Гасанова, три из четырех изданных в этом году книг — это серии, которые продолжают из года в год. «В частности, это разговорники: в этом году нами издан русско-кубачинский разговорник — мы охватываем в том числе бесписьменные языки Дагестана, стараясь сохранить языковое разнообразие во всех его формах. Серию детских книг продолжает сборник рассказов "Рыжик", изданный на русском, цахурском и рутульском языках», — рассказала она.

Также центр издал книгу «Числовой код культуры в паремиологической картине мира дагестанских языков» — это продолжение серии лингвокультурологических словарей. Четвертой книгой стал «Словарь лакских пословиц и поговорок».

Всего за пять лет существования Центра изучения родных языков издал 27 книг. В планах продолжить книжные серии. В следующему году министерство по делам национальностей выделит на поддержку центра 350 тысяч рублей.