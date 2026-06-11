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14:22, 11 июня 2026Мир

Поляки стали хуже относиться к украинцам по одной причине

SW Research: Половина поляков стала хуже относиться к украинцам после чествования УПА
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Velishchuk Yevhen / Shutterstock / Fotodom  

Половина поляков стала хуже относиться к украинцам после чествования и присуждения подразделению Вооруженных сил Украины (ВСУ) почетного наименования «имени героев УПА» (Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России). Об этом свидетельствуют результаты опроса SW Research для Rzeczpospolita.

51,9 процента опрошенных заявили, что их отношение к Украине и украинцам ухудшилось. При этом 31,9 процента респондентов отметили, что этот вопрос никак не повлиял на их отношение к Украине.

«Решение Владимира Зеленского негативно повлияло на восприятие Украины и украинцев чаще среди мужчин (59 процентов), чем среди женщин (46 процентов). В связи с возрастом люди моложе 24 лет (56 процентов) чаще всего заявляли об ухудшении отношения к Украине и ее гражданам», — отметил старший менеджер проектов SW Research Юстина Собчак.

Ранее глава польского оборонного ведомства Владислав Косиняк-Камыш заявил, что отказ украинской стороны чтить память поляков, которые стали жертвами геноцида, устроенного националистами из УПА, обернется для Киева конфронтацией с Варшавой.

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